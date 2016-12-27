Galatasaray'da anlaşma tamam! İmzalar atıldı...

27 Aralık 2016 14:45

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva-Florya projeleri için Emlak Konut ile resmi imzaların atıldığını açıkladı.

RİVA VE FLORYA İÇİN YETKİ

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili olarak yetki almıştı. Yapılan oylama neticesinde katılımcıların çok büyük kısmı Dursun Özbek yönetimine yetki verdi. Kongreye katılan bin 600'ün üstündeki üyenin 47'si hayır oyu kullandı.

Kapanış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler. Bu projeden gelecek para, tamamen banka borçlarından kurtulması için kullanılacak. Şahsıma ve yönetim kuruluna gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Başkan Dursun Özbek devre arasında transfer yapacaklarının sinyallerini de verdi. Özbek, "Ben inanıyorumki Mart-Nisan-Mayıs ayında takımın performansı en üst seviyede olacaktır. Şampiyonluk için bu çok önemli. Ara transfer döneminde takıma takviye yapmayı düşünüyoruz."

GALATASARAY KAP'A AÇIKLADI!

Sarı kırmızılılar, Emlat Konut ile yaptığı anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi:

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında 29.06.2016 tarihinde imzalanan protokolle ilgili sürecin yürütülmesine yönelik olarak ek protokol imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklama ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği kurumsal web sitesinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.