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Galatasaray'da adaylar çoğaldı!

Galatasaray'da Riekerink'in iki stoper istemesi nedeniyle Martin Caceres ve Vegard Forren'in dışında Erol Alkan ve Andrea Ranocchia isimleri de öne çıktı.


21 Aralık 2016 00:33


Serdar Aziz'in sakatlanıp sezonu kapatması, Aurelien Chedjou'nun devre arasında takımdan ayrılacak olması Galatasaray'ın stoper arayışlarının değişmesine neden oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Serdar ve Chedjou'nun yerine iki stoper istedi.

Daha önce Serdar'ın yanına sol stoper oynayabilecek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar bu kez Hakan'ın yanında oynayabilecek güçlü bir oyuncu aramaya başladı.

Galatasaray'da bu nedenle stoper adayları çoğalırken, Vegard Forren ve Martin Caceres'in dışında iki isim daha listeye girdi.

Bu süreçte menajeri tarafından yönetime önerilen Andrea Ranocchia'nın ismi öne çıktı.

Erol Alkan listeye girdi

Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık sonrasında bir değil iki stoper almak zorunda kalan Galatasaray, sürpriz bir hamle daha yaptı.

Sarı-kırmızılıların Hollanda'nın Dordrecht takımında forma giyen U-21 Milli Takımı'nın siyahi stoperi Erol Alkan'ın peşinde olduğu bildirildi.

1.90'lık genç oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı sağ bek ve ön liberoda oynayabilmesinin Erol için avantaj olduğu belirtildi.

Serdar Aziz ameliyat olmayı reddetti

Galatasaray'ın sakatlıklardan başını bir türlü kaldırmayan stoperi Serdar Aziz'den sürpriz bir çıkış geldi.

Sağ diz arka çapraz bağları kopan Serdar, kulüp doktorlarının ''Ameliyat olman şart'' uyarısına rağmen karşın bıçak altına yatmayı reddetti.

Ameliyat olması halinde sezonu kapatacak olan Serdar ise adele yapısını güçlendirerek sorunu çözebileceğini doktorlarla paylaştı. Ameliyat olması durumunda koca sezonu çöpe atacağını ileten Serdar, ''Adele yapımın güçlenmesi ile ortadan kalkabilecek bir sorun. Fedakarlık yapmaya hazırım'' diyerek sürpriz bir çıkış yaptı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: erol alkan, andre ranocchia, galatasaray



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