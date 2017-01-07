07 Ocak 2017, Cumartesi
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Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu

Riva ve Florya karşılığı TOKİ'den Galatasaray'ın kasasına 500 milyon TL'lik garanti belgesi girdi.


07 Ocak 2017 01:21

Dursun Özbek'in muhalifleri kasaya giren rakamın azlığından şikayet etse de Başkan ilk etapta garanti belgesini zamanından önce kullanabilmek için Ziraat Bankası ve Deniz Bank'la pazarlık yaptı.

Özbek'in 500 milyon TL'lik garanti belgesini kırmak için 450 milyon TL'nin peşinde. Ziraat Bankası 350 milyon TL, Denizbank ise 380 milyon TL vermeyi kabul etti. Özbek'in önümüzdeki süreçte bazı bankalarla temas kurarak daha iyi şartlar arıyacak.

ÖZBEK DÜNYANIN 4 BİR YANINA SATILIK İLANI VERDİ

Riva ve Florya arazilerinden gelen yaklaşık 500 milyon TL camiada infiale neden oldu... bu rakam Galatasaray'ın bankalara olan 260 milyon dolar'lık borcunun fazini bile kapatmaya yetmeyince Başkan Dursun Özbek kolları sıvadı. Adeta vitinin camına, "devren satılık" tabelası koyan iflas etmiş dükkan sahibi gibi elde değerli ne kadar oyuncu varsa satışa çıkardı. Menajerlere tam yetki verdi.

İlk etapta en değerli oyuncu olan Bruma'nın satışı için Tottenhamlı yöneticiler İstanbul'a davet edildi. Ardından Lukas Podolski ve Wesley Sneijder'i bir an önce satmak için Çin'in Pekin takımıyla görüşmeler hızlandırıldı. Kansas'tan gelen teklifin değerlenidirilmesi için Yasin'in menajerine yetki verildi. Eren Derdiyok için Wolfsburg'a, Carle için Lyon'a, Sinan için Genoa'ya, Semih için Fulham'a mesaj gönderildi. Selçuk İnan'ın da Çin'e gidebilmesi için Burak Yılmaz'dan ikancı olması için yardım istendi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Galatasaray, Riva, Florya


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