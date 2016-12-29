Galatasaray'da 3 oyuncuyla yollar resmen ayrıldı

29 Aralık 2016 20:55

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetmesinin ardından Hamit Altıntop ve Chedjou ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından Galatasaray’da ayrılıklar başladı. Ara transfer döneminde transfer yapmak için takımda boşluk yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, Aurelien Chedjou, Hamit Altıntop ve Sigthorsson ile yolları ayırdığı öğrenildi.

Fransa’nın Nantes takımından transfer edilen İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, milli takımda yaşadığı sakatlıktan dolayı hiçbir maçta forma giyememişti.

Öte yandan Tuzlaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Chedjou’ya da 250 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

SIGTHORSSON AÇIKLANDI, DİĞERLERİ BEKLENİYOR

Galatasaray Sportif AŞ, İzlandalı oyuncu Kolbeinn Sigthorsson’un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ’nin KAP’a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.