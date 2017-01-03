03 Ocak 2017, Salı
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Galatasaray'da 2 transfer bu hafta bitiyor

Hücum hattına PAOK'tan Garry Rodrigues'i, savunmaya da Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncu için de bonservis pazarlığını son aşamaya getirdi. İki oyuncunun transferinin de bu hafta içinde bitmesi ve Antalya kampına katılmaları bekleniyor.


03 Ocak 2017 13:40


Ara transfere hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, gündemdeki iki oyuncunun işini bitirmeye çok yaklaştı. Sezon başında Nantes'tan kiralanan ancak sakatlığı nedeniyle tek bir dakika oynamadan sözleşmesi fesh edilen Kolbeinn Sigthorsson'un yerine hücum hattına takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, PAOK'tan Garry Rodrigues'i takibe almıştı. 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Yunan kulübü 4 milyon Euro talep ederken, Galatasaray Yönetimi 2.5 milyon Euro önermişti. PAOK'un 3.5 milyon Euro'ya kadar düştüğü ve tarafların bonservis pazarlığının devam ettiği öğrenildi.

Oyuncu dünden razı

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı kanat oyuncusunun transferini bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor. PAOK’ta 550 bin Euro'ya oynayan Rodrigues, kulüplerin anlaşması halinde Cim Bom'a gelmeye dünden razı gibi görünüyor. Bu arada Yunanistan Ligi'nde bugün Levadiakos deplasmanına çıkacak olan PAOK'ta ilginç bir gelişme yaşandı.

Ve kadro dışı kaldı

Önceki gün, "Hastayım" diyerek antrenmana çıkmayan Rodrigues, teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Levadiakos maçına götürülmeyen Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a gitmesine kolaylık gösterilmesi için böyle bir yöntem denediği iddia ediliyor. Kulüp taraftarları ise oyuncuya sosyal medyadan tepki gösteriyor.

Özbek bizzat devrede

Bu arada Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık için de girişimler devam ediyor. Tıpkı Rodrigues'te olduğu gibi, bu transferde de önce oyuncuyla anlaşan Sarı-Kırmızılılar, şimdi Başkent kulübüyle bonservis pazarlığı yapıyor. Başkan İlhan Cavcav kapıyı 4 milyon Euro'dan açarken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat araya girerek rakamı 2 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı öğrenildi. Bu transferin de bir aksilik olmazsa bu hafta içinde çözülmesi ve hem Garry Rodrigues'in hem de Ahmet Çalık'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.

Kulüpten ilk açıklama

PAOK'un futbol direktörü Michel Lubos, Galatasaray ve Rodrigues arasındaki flört için Radyospor'a şu yorumu yaptı: "Açıkçası beklediğimiz bir gelişme değildi. Galatasaray'la henüz anlaşmadık. Ancak önemli bir aşamadayız. Konu finansal değil. Bizim için kilit bir oyuncu, o yüzden vazgeçmek istemiyorduk. Görüşmeyi tamamlamak için PAOK'un sahibi Savvides'i bekliyoruz. Garry elbette ki Galatasaray'da oynamak istiyor. Onun için yepyeni bir fırsat."

‘Galatasaray’a katkı sağlar’

Gençlerbirliği yöneticisi Arif Ölmez, “Henüz bir anlaşma yok ama transfer olursa Ahmet Çalık’ın Galatasaray’a yüzde yüz katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Fanatik



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