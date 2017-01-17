17 Ocak 2017, Salı
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Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaray, kulübe yeni sponsorlar kazandırmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bu kez Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.


17 Ocak 2017 15:18

Galatasaray'da sponsor anlaşmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kargo sponsorluğu için Sürat Kargo ile anlaştı. Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü  ile Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden’in katılımıyla 19 Ocak Perşembe günü 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısıyla imzalar atılacak.

İşte sponsorluk anlaşmasının programı ile ilgili detaylar:

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
Tarih: 19 Ocak 2017, Perşembe / 11:00 -12:00

11.00-12.00: Kayıt ve kahvaltı
12.05-12.15: Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü'nün konuşması
12.15-12.25: Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden'in konuşması
12.25-12.40: Soru-Cevap bölümü
12.40-12.50: İmza töreni ve fotoğraf çekimi


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