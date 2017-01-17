Galatasaray'a yeni sponsor!

17 Ocak 2017 15:18

Galatasaray'da sponsor anlaşmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kargo sponsorluğu için Sürat Kargo ile anlaştı. Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü ile Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden’in katılımıyla 19 Ocak Perşembe günü 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısıyla imzalar atılacak.

İşte sponsorluk anlaşmasının programı ile ilgili detaylar:

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

Tarih: 19 Ocak 2017, Perşembe / 11:00 -12:00

11.00-12.00: Kayıt ve kahvaltı

12.05-12.15: Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü'nün konuşması

12.15-12.25: Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden'in konuşması

12.25-12.40: Soru-Cevap bölümü

12.40-12.50: İmza töreni ve fotoğraf çekimi