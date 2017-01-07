07 Ocak 2017, Cumartesi
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Galatasaray'a yeni Elmander

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen IFK Norrköping'in golcüsü Sebastian Andersson İsveç basınına konuştu.


07 Ocak 2017 17:57

Kolbein Sighthorsson ile yollarını ayıran, Podolski'nin Çin'e gitme ihtimalini değerlendiren Galatasaray'da forvet hattı için gündeme Sebastian Andersson açıklamalarda bulundu.

IFK Norrköping'in golcüsü Sebastian Andersson, transfer iddiaları hakkında İsveç basınının sorularını yanıtladı.

25 yaşındaki golcü oyuncu Galatasaray ile ilgili iddianın sorulması üzerine ''(Gülerek) Bu konu hakkında bir şey duymadım ama Türkiye'den şimdiden birçok mesaj aldım'' ifadelerini kullandı.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ ELMANDER ADAYI!

BİP Spor'un haberine göre Galatasaray Yönetimi'nin, Eren Derdiyok'a alternatif olabilecek golcü olarak İsveç'in IFK Norrköping takımında forma giyen 25 yaşındaki forvet Sebastian Andersson'u düşündüğü belirtildi.

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Andersson, 3 kez fileleri sarstı.

Sebastian Andersson Kimdir?

Futbol kariyerine ülkesinin Angelholms takımında 2010 yılında başlayan Anderson, bu takımda oynadığı bir yılda attığı 17 golün ardından Kalmar'a transfer oldu. Kalmar'da 2 yıl boyunca beklentileri karşılayamayan ve 52 maçta 3 gol atabilen 25 yaşındaki oyuncu Kalmar'dan Djurgårdens'e geçti. Djurgårdens'te tekrar eski günlerini yakalamaya başlayan İsveçli golcü 35 maçta 13 gol kaydederek, Mart 2016'da IFK Norrköping'e geçti.

Andersson, İsveç 21 yaş altı Milli Takımı'nda bir kez forma giyerken, gol atma başarısı gösteremedi.

Drogba'ya ret

Öte yandan gündeme gelen diğer forvet adaylarından biri olan Didier Drogba'ya yönetim sıcak bakmadı. Galatasaray Yönetimi'nin, Fildişili Sahilli yıldızın yaşı ve yıllık ücreti nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ifade edildi.

Kaynak: Bip Spor

Etiket: galatasaray, transfer


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