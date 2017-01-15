15 Ocak 2017, Pazar
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Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu!

Levent Nazifoğlu'nun ''isim ve mevki'' vermeden transferini açıkladığı ismin Brezilyalı stoper Gil olduğu ortaya çıktı.


15 Ocak 2017 00:33

Galatasaray'da Podolski'nin Çin'e transferi yatınca Riekerink, defansa bir takviye daha istedi.

Sarı-kırmızılı yönetim ise bu isteği yerine getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın Sao Paulo'da forma giyen Maicon ile ilgilendiği iddia edilirken, gerçeğin ise çok farklı olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın Çin'de futbol hayatını sürdüren Shandong Luneng Taishan takımında forma giyen Brezilyalı Gil ile ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu

Nedeni ise Çin kulübünün oyuncusuyla yollarını ayırmak istemesi. Shandong Luneng Taishan takımı Çin'de gelecek sene uygulanmaya konacak 3+1 yabacı kuralı nedeniyle zor durumda. Zira kadrosunda 5 yabancı isim bulunduruyor. Gil'i Galatasaray'a göndermek isteyen kulüp böylece yabancı kontenjanında rahatlama sağlayacak.

Gil için Jan Olde Riekerink'ten de onay alan sarı-kırmızılı yöneticilerin oyuncunun menajeri ile 4-5 gündür görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Anlaşmanın çok yakın olduğu ve Galatasaray'ın her an Gil'i açıklayabileceği bize gelen bilgiler arasında.

Gil kimdir?

Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Gil, 29 yaşında. Brezilyalı stoper Americano altyapısında yetişti. Brezilya'da Cruzeiro ve Corinthians gibi büyük takımların formalarını giydi. 2011 yılında Avrupa'ya açılan Gil, Valenciennes takımına transfer oldu. 2013 yılında ülkesi Brezilya'ya geri dönen Gil, Corinthians ile sözleşme imzaladı. 2016'nın ilk günlerinde ise Çin'e transfer oldu.

Stooper bölgesinde forma giyen Gil, 1.92 boyunda. Gil geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı.

Gil'in transfermarkt değeri ise 6.6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Levent Nazifoğlu ne demişti?

Levent Nazifoğlu, ''Transferimiz devam edecek. Herhangi bir mevkiyle ilgili konuşmak istemiyorum. En az bir tane daha transfer olacak'' dedi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: gil, galatasaray


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Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu!


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