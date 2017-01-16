Galatasaray'a sürpriz ziyaretçi

16 Ocak 2017 23:28

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesini veren Nurçin Arlı'nın, maç öncesi takımın konakladığı otele gelerek, Galatasaraylı futbolcularla tanışma fırsatı bulduğu belirtildi.

Halk arasında kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) olarak bilinen ve milyonda bir görülen hastalığa 10 yaşında yakalanan Nurçin Arlı, oyunculardan Selçuk, Sneijder, Bruma ve Josue ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 29 yaşındaki Nurçin'e imzalı forma hediye edildi.

Yazdığı kitabın basılmasının ardından futbolculara gönderme sözü veren Nurçin, hayalinin Türk Telekom Arena'da maç izlemek olduğunu söyledi.