Galatasaray'a sürpriz golcü!.. Adrian Lopez'e teklif yapıldı

13 Ocak 2017 00:42

Galatasaray'ın golcü transferinde flaş gelişme. Bu sezon Porto'da beklentilerin altında kalan ve kadroda düşünülmeyen Adrian Lopez için sarı-kırmızılılar Portekiz ekibine resmi teklifini iletti. Oyuncu için 2 milyon Euro teklifte bulunan Galatasaray, '3 milyon Euro isteriz' yanıtını aldı. 2014 yılında Atletico Madrid'ten 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen oyuncuyu ucuza vermek istemeyen Porto ile pazarlıklar kıyasıya sürüyor.

Oyuncuyla bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro'dan 3 yıllık ön anlaşma imzalayan Galatasaray, Porto'nun bonserviste indirime gitmesini bekliyor. 29 yaşındaki İspanyol oyuncuyu satış listesine koyan ve maliyetinden kurtulmak isteyen Porto'nun 2.5 milyon Euro düşmesi halinde imzaların atılacağı belirtildi.

Adrian Lopez kimdir?

29 yaşındaki İspanyol oyuncu Atletico Madrid'ten 2014 yılında 11 milyon Euro karşılığında büyük beklentilerle transfer edildi. Kulübüyle 2019 yılında kadar kontratı bulunan Adrian Lopez, Portekiz'de beklentileri karşılayamadı ve satış listesine kondu. Bu sezon hiçbir maçta 90 dakika forma giyemeyen oyuncunun golü ve asisti yok. Geçen sezon La Liga'da Villarreal'de kiralık olarak foram giydi, 23 maçta 5 gol, 4 asist yaptı. Geçen yıl çok ciddi sakatlık yaşadı ve 5 ay sahalardan uzak kaldı. İspanya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi 1 golü var.