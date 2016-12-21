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Galatasaray'a son dakika piyangosu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında evinde karşılaştığı Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti. 90+1 dakikada Josue’nin kullandığı penaltıdan gelen gol Galatasaray'a galibiyeti getirdi.


21 Aralık 2016 22:39


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında evinde karşılaştığı Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanı 5’e çıkarırken, mavi-beyazlılar 6 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar 

3. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hamit’in vuruşunda kaleci Bekir, meşin yuvarlağı taca gönderdi.

13. dakikada Josue’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Nigel de Jong’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

45. dakikada Nigel de Jong’un pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bruma’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada sağ kanatta bulunan Sadık’ın ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kıvanç’ın vuruşunda kaleci Cenk, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

68. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sabri’nin rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada Arif’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Sadık’ın ceza sahası içine girerek verdiği pasta Sabri’den dönen topu Ozan ağlarla buluşturdu. 1-1

90. dakikada ceza sahası içinde bulunan Semih, Okan’ın müdahalesi sonucunda yer kaldı. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi.

90+1 dakikada Josue’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 2-1

Stat: TT Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bülent Gökçü xx, Arkın Akyol xx (Serkan Akgün dk. 26 xx)
Galatasaray: Cenk xx, Cavanda xx, Semih xx, Chedjou xx, Linnes xx, Hamit xx (Sneijder dk. 65 x), Nigel de Jong xx, Josue xx, Sabri xx, Bruma xx, Eren xx
Yedekler: Eray, Selçuk, Carole, Berk İsmail, Birhan
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Tuzlaspor: Bekir xx, Volkan xx, Okan xx, Orkun xx, Bülent xx, Tuncay xx, Arif xx, Sadık xx, Doğan xx (Ferhat dk. 81 ?), Ozan xx (Oğuz dk. 89 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 65 x)
Yedekler: Muhammed, İbrahim, Baran, Nihat
Teknik Direktör: Metin Ersan
Goller: Sabri (dk. 55), Josue (dk. 90+1 pen.) (Galatasaray), Ozan (dk. 75) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Bülent, Doğan (Tuzlaspor)

Kaynak: Fotospor

Etiket: galatasaray, tuzlaspor



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