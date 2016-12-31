31 Aralık 2016, Cumartesi
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Galatasaray'a Ortadoğulu gol makinesi

Galatasaray, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Suriyeli golcü Omar Al-Soma'ya transfer teklifi yapacak.


31 Aralık 2016 01:54


Devre arasında 2 hazırlık maçı yapmak için Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak olan Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia geldi... Suudi Al Bilad gazetesi G.Saray'ın ülkeye yapacağı ziyaret sırasında Al Ahli takımında forma giyen Suriyeli dev golcü Omar Al-Soma için yaptığı teklifide resmiyete dökeceğini iddia etti.

Galatasaray'ın bu sezon çıktığı 18 maçta 24 gol ve 5 asist yapan Al-Soma için bir süredir menajeri Onur Öztürk aracılığıyla görüşmelerini devam ettirdiği hatırlatıldı. 1.92'lik dev golcünün Türkiye Ligi'nde oynamanın hayali olduğunu daha önce birkaç kez açıkladığı da haberde detay olarak yer aldı.

Omar Al-Soma kimdir?

1.92 boyunda 27 yaşındaki golcü Kuveyt'in Al-Qadisiya takımında 2014 yılında 2 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye transfer oldu. 83 resmi maçta 89 gol, 10 asist yaptı. 3 kez Suriye Milli Takımı'nda görev yaptı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor. Bonservis bedeli 4.5 milyon Euro civarında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Omar Al-Soma haberleri, Galatasaray, transfer, son dakika



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