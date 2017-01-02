03 Ocak 2017, Salı
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Galatasaray'a Junior Caiçara teklifi

Galatasaray'da yıllardır Eboue dışında Sabri Sarıoğlu'nu kesen bir sağ bek alamayan yönetim, Schalke 04'te forma giyen Junior Caiçara'ya göz dikti.


03 Ocak 2017 01:29


Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Rikekerink'in Luis Cavanda'nın gönderilmesini, Sabri Sarıoğlu'nun ise yetersiz olduğu raporunu vermesinden sonra yönetim sağ beke de takviye yapmak istiyor.

Fırsat transferi yapmak dışında sağ beke oyuncu almayacak olan sarı-kırmızılı yönetimin önüne adı bir süredir Trabzonspor'la anılan Junior Caiçara çıktı.

Menajerler tarafından  önerilen Schalke'nin sağ beki Junior Caiçara için fiyat araştırması yapılacak. Teklif içinse stoper ve forvet transferleri beklenecek.

Junior Caiçara kimdir?

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara'nın Schalke ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor.

Brezilya'da Santo Andre altyapısında yetiştikten sonra Alagoano, Brasinha, Gil Vicente ve Ludogorets gibi takımlarda forma giyen Junior Caiçara, 2015 yılında Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer olmuştu.

Defansın sağında forma giyen 1.72 boyundaki Junior Caiçara, bu sezon Schalke 04 formasıyla 9 maça çıkıp 1 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi.

Junior Caiçara'nın transfermarkt değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Junior Caiçara, galatasaray



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