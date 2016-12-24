24 Aralık 2016, Cumartesi
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Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi

Daha önce Süper Lig'de forma giyen Oscar Cardozo ve Manuel da Costa, Galatasaray'a önerildi.


24 Aralık 2016 01:32


Galatasaray devre arasında hem stopere hem de forvet hattına en iyi takviyeleri yapmak amacında... pek çok isim dolaşıyor. Menajerler her gün yeni isim önerileriyle kapıya dayanıyor. Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen son isimlerse Olympiakos'tan Manuel Da Costa ile Oscar Cardozo oldu.

Menajerler Yunan ekibinin sezon başında Trabzonspor'dan aldığı Paraguaylı oyuncu ile Sivasspor'dan geçen sezon 2 milyon Euro'ya Olympiakos'a giden Da Costa'yı çok uygun şartlarda Galatasaray'a getirebileceğini iletti. Cardozo ve Da Costa isimlerinin yönetimde değerlendirilmesi gündemde.

Yaz transfer döneminde de adı geçmişti

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray ile adı anılan Manuel da Costa, Olympiakos'ta beklediği havayı yakalayamadı. Süper Lig'e geri dönmek istediğini belirten Portekiz asıllı faslı oyuncunun İstanbul'da futbol oynamayı çok istediği gelen haberler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Son dakika transfer haberleri Galatasaray, Cardozo, da Costa



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