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Galatasaray'a bir uçurtma daha

Bruma'nın satılmasının gündemde olduğu şu günlerde Galatasaray'ın Lazio'da forma giyen Ricardo Kishna ile ilgilendiği iddia edildi.


17 Ocak 2017 00:57

Galatasaray sol kanada Garry Rodrigues'i transfer etti ancak İtalya'dan gelen son iddia kafaları iyice karıştırdı.

Bruma'nın satılmasının gündemde olduğu şu günlerde sarı-kırmızılı takımın Lazio'da forma giyen Ricardo Kishna ile ilgilendiği iddia edildi.

Il Sussidiario; Galatasaray'ın Lazio'da tutunamayan Hollandalı sol açık Ricardo Kishna'yı transfer etmek için en iddialı takım olduğunu iddia etti.

Ricardo Kishna kimdir?

22 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu forvette de oynayabiliyor. Ajax altyapısında yetişen Ricardo Kishna, 2015 yılında Lazio'ya transfer oldu.

1.83 boyundaki sol ayaklı Ricardo Kishna, bu sezon Lazio formasıyla 5 maça çıktı. Ricardo Kishna gol ya da asist gerçekleştiremedi.

Ricardo Kishna'nın transfermarkt değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Il Sussidiario

Etiket: Ricardo Kishna


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