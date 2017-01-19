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19 Ocak 2017, Perşembe
> Futbol > Galatasaray'a bir Hollandalı daha: Vincent Janssen

Galatasaray'a bir Hollandalı daha: Vincent Janssen

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızı Vincent Janssen’i kiralamak için harekete geçti. Alkmaar formasıyla geçtiğimiz sezon 27 golle Hollanda Ligi’nde kral olan ancak Premier Lig’de zorlanan 22 yaşındaki oyuncuyu Riekerink ikna edecek.


19 Ocak 2017 10:34

Eduardo Vargas, Harold Preciado derken Cim Bom’un gündemine sürpriz bir golcü girdi: Vincent Janssen. Tottenham, geçtiğimiz sezon 27 kez fileleri havalandırarak Hollanda Ligi’nin gol kralı olan 22 yaşındaki oyuncu için sezon başında Alkmaar’a 22 milyon Euro (88 milyon TL) ödemişti. Ancak Harry Kane’in müthiş performansı ve Premier Lig’e uyum sağlayamaması nedeniyle Janssen kulübeye mahkum kaldı.

Uyum sorunu olmaz

Galatasaray Yönetimi, 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham’a teklifi sunarken, Vincent Janssen’i ikna etme işini teknik direktör Jan Olde Riekerink üstlenecek. Riekerink, golcü futbolcuya, Galatasaray’da Sneijder, De Jong, Garry Rodrigues gibi Hollandalılar’ın da yer aldığı ve uyum sorunu yaşamayacağını anlatacak.

Sneijder örneği

Tottenham’da fazla süre alamadığı için yıldız oyuncunun, milli takımdaki yeri de tehlikede. Riekerink, Janssen ile yapacağı görüşmede bunun altını çizecek, “Sneijder, düzenli olarak Hollanda’da oynuyor. Sen de Galatasaray’da kendini göstererek, milli takımdaki yerini güvence altına alabilirsin” diyecek.

Kaynak: Fanatik



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