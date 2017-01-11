Galatasaray'a Arabistan piyangosu!

11 Ocak 2017 00:23

Suudi Arabistan'da Al Ittifaq'a 3-1 kaybeden Galatasaray'ın kazancı çok büyük oldu...

Arap ekibinin başkanı Khalid El Dabal'la bir araya gelen Galatasaray yönetimi büyük bir sponsorluk anlaşması kopardı. Ülkenin en büyük iskele ve kalıp ürünleri üreticisi ve tedarikçisi olan SGB Dabal şirketinin sahibi olan El Dabal forma reklamı için söz verdi.

Hali hazırda 3 yıl için 52.5 milyon TL kazanan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in aldığı söz yıllık 10 milyon Dolar yaklaşık 37 milyon TL. 3 yılda ise bu rakam 100 milyon TL'nin üzerinde.