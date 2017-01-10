Galatasaray'a 1.98'lik dev transfer!

10 Ocak 2017 10:01

Bu sezon yediği kafa golleri nedeniyle oldukça eleştirilen Cim-Bom, defansına hava hakimiyeti yüksek bir futbolcu almak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yöneticiler 1.98 boyundaki Evgen Khacheridi’nin Ukrayna kulübüyle masaya oturdu.

Ara transferdeki ilk bombasını Garry Rodrigues’le patlatan Galatasaray’da stoper için sürpriz bir isim masaya geldi: Evgen Khacheridi...

Cim-Bom, Dinamo Kiev forması giyen 1.98’lik stopere talip oldu. Vitor Hugo için Palmeiras’la bir türlü orta noktayı bulamayan ve son olarak Brezilya ekibinin oyuncu satıp satmama konusunda kendi içinde görüş ayrılıklarının ortaya çıkması üzerine Galatasaray alternatif isimleri masaya yatırdı ve Ukraynalı futbolcuyu buldu.

Kiev ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için kulübünün 4 milyon euro istediği ortaya çıktı. Galatasaray’ın ise buna karşılık 2 milyon euro önerdiği ifade edildi. Görüşmeler devam ederken Rodrigues gibi Evgen de sarı-kırmızılı kulüpte oynamak istediğini kulübüne iletti.

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Dinamo Kiev’in kadrosunda ilk 11’in değişmez isimleri arasında yer alan Evgen dışında Galatasaray’ın gündemine giren diğer isim de Domagoj Vida oldu. Stoper olmasının yanı sıra sağ ve sol bekte de görev alabilen Hırvat oyuncu konusunda da nabız yoklanıyor.