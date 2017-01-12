12 Ocak 2017, Perşembe
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Galatasaray'a 1.60'lık yıldız

Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Mostafa Fathi'yi yeniden gündemine aldı.


12 Ocak 2017 01:33

Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Mostafa Fathi'yi yeniden gündemine aldı.

1.60 boyundaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'e teklifini ilettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın sağ kanatta yaşanan krizi Mostafa Fathi'nin transferiyle çözmeyi planladığı kaydedildi.

Mostafa Fathi kimdir?

22 yaşındaki ve 1.60 boyundaki Mostafa Fathi, Nabaroh takımından Zamalek'e 2013 yılında transfer oldu.

Sol ayaklı olan Mostafa Fathi, sağ açıkta forma giyiyor. Geçen sene 44 maçta 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştiren Mostafa Fathi, bu performansıyla dikkat çekmişti.

Mostafa Fathi'nin transfermarkt değeri 1 milyon Euro gösterilirken, takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Mostafa Fathi


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