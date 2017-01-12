12 Ocak 2017, Perşembe
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Galatasaray Vitor Hugo'nun kulübünü ikna etti ama...

Vitor Hugo için 6 milyon Euro seviyesindeki pazarlıklarda Galatasaray ödemeleri birkaç sezona yaymak istedi. Palmeiras onay verirken oyuncunun %30’unun sahibi eski takımı Tombense ile %20 pay sahibi sponsor pürüz çıkardı. Yönetim şimdiden B planına yöneldi.


12 Ocak 2017 10:42

Savunmadıki sıkıntılar Galatasaray’ı stoper arayışlarına iterken bir türlü sonuç alınamamasının önünde birçok sebep var. İlk olarak Gençlerbirliği’nin kaptanı Ahmet Çalık için nabız yoklayan ancak istenilen 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar harıl harıl stoper transferi için çalışıyor...

PALMEIRAS’TA SORUN YOK!

Yönetimin listesinin ilk sırasında Vitor Hugo var... Brezilyalı stoperi teknik heyet de bir hayli istiyor ve yönetim de çalışmalarına hemen başladı. Ancak yapılan ilk görüşmelerde oyuncunun bonservisinin parçalı olması büyük sıkıntı yaratıyor. Hugo’nun bonservisinin %50’si şu andaki kulübü Palmeiras’ta ve %30’u ise eski takımı Tombense’nin elinde. Bir de kalan %20’lik dilim var. Bu yüzde ise oyuncunun Palmeiras’a gelmesini sağlayan sponsor firmada.

Yönetim Palmeiras’ı kendi istediği ödeme planına ikna ederken bu kez geride kalan yüzde 50’yi elinde tutan Tombense ve sponsor firma ödemenin nakit olmasını istedi. Bunun üzerine görüşmeler bir kez daha dururken bu transferin akıbeti ise belirsiz.

FİYATLAR ÇOK FAZLA YÜKSELDİ

BU gelişmeler üzerine B planına yönelen ve Avrupa’dan bazı isimler için nabız yoklayan idareciler çok yüksek rakamlarla karşılaştı.

Devre arasında kimse, kullandığı as stoperini bırakmak istemezken kaliteli oyuncuların hem yıllık ücretleri hem de bonservisleri astronomik seviyelere çıktı.

ROTASI YENİDEN BREZİLYA KULÜPLERİ

Avrupa'da istediğini bulamayan yönetim rotasını bir kez daha Brezilya’ya çevirdi. Maliyetlerin Avrupa’ya göre daha düşük olması Güney Amerika’daki arayışların artmasına neden oldu. Listedeki isimler için temaslar kurulurken, stoper transferinin yapılması için yönetim de süratini artırdı.

Kaynak: Sampiy10


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