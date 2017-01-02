03 Ocak 2017 01:35

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Muhammet Demir pazarlığında son aşamaya gelindi...

Galatasaray'da yönetim içinden bazı isimlerin Muhammed Demir'i istememesine üzerine Başkan Dursun Özbek daha önce Yasin Öztekin gibi Engin Baytar gibi isimlerin beğenilmediği için gönderilip sarı-kırmızılı forma altında büyük başarılara imza atmalarını örnek gösterdi.

Aurelien Chedjou'nun takasta kullanılmasının düşünüldüğü Muhammet transferi için Trabzonspor'un ekstra 1.5 milyon euro istemesi ise bu transferdeki en büyük sorun.

Muhammet Demir kimdir?

24 yaşındaki Muhammet Demir, Trabzon doğumlu. Bursaspor altyapısında yetişen Muhammet Demir, 2011 yılında Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transfer oldu.

Muhammet Demir, Gaziantepspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2016 yılının Ocak ayında Trabzonspor'a transfer oldu. Ancak Muhammet'in Trabzonspor performansı hayal kırıklığı yarattı.

Muhammet Demir, bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 maçta sadece 1 gol atabildi.