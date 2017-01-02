03 Ocak 2017, Salı
> Galatasaray > Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası

Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası

Galatasaray, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i transfer etmek için Chedjou'yu takasta kullanmayı planlıyor.


03 Ocak 2017 01:35


Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Muhammet Demir pazarlığında son aşamaya gelindi...

Galatasaray'da yönetim içinden bazı isimlerin Muhammed Demir'i istememesine üzerine Başkan Dursun Özbek daha önce Yasin Öztekin gibi Engin Baytar gibi isimlerin beğenilmediği için gönderilip sarı-kırmızılı forma altında büyük başarılara imza atmalarını örnek gösterdi.

Aurelien Chedjou'nun takasta kullanılmasının düşünüldüğü Muhammet transferi için Trabzonspor'un ekstra 1.5 milyon euro istemesi ise bu transferdeki en büyük sorun.

Muhammet Demir kimdir?

24 yaşındaki Muhammet Demir, Trabzon doğumlu. Bursaspor altyapısında yetişen Muhammet Demir, 2011 yılında Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transfer oldu.

Muhammet Demir, Gaziantepspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2016 yılının Ocak ayında Trabzonspor'a transfer oldu. Ancak Muhammet'in Trabzonspor performansı hayal kırıklığı yarattı.

Muhammet Demir, bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 maçta sadece 1 gol atabildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: trabzonspor, muhammet demir, chedjou, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe için Ospina iddiası

Fenerbahçe için Ospina iddiası

van der Wiel'e çifte şok

van der Wiel'e çifte şok


'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı'
Muhammed Demirci'nin serbest düşüşü devam ediyor
Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi
Beşiktaş'ta Titi sürprizi!
Luigi Datome: İstanbul'da gezmeye devam edeceğim
Emenike için yönetimin umudu Aykut Kocaman

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Emmanuel Mas İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim - Zorya'dan Oleksandr Karavaev'i kiralayak devre arasının i...
Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı - Fenerbahçe'nin "piyango" transferi Oleksandr Karavaev tra...
Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! - Galatasaray'ın transfer listesindeki Türk yıldızlar ön pl...
İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak - Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın isted...
Trabzonspor 3 transfer yaptı! Trabzonspor 3 transfer yaptı! - Trabzonspor’un devre arası transferinde el sıkıştığı Emma...
Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu - Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a g...
Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi - Menajer Marco Kırdemir, Rostova'da forma giyen golcü oyun...
Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! - Trabzonspor, Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile...
Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı - Mehmet Ekici ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan ...
Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri - Beşiktaş, sezon başında da gündeme gelen Badou N'Diaye iç...