23 Aralık 2016, Cuma
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Galatasaray ve Bruma arasında flaş gelişme

Ligde bu sezon 15 maçta 5 gol 5 asistlik performansla oynayan ve Avrupa devlerinin transfer radarına giren Bruma’yı elden kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, 22 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık yeni kontrat önerecek.


23 Aralık 2016 10:47


Bir yandan dış transferle uğraşan Galatasaray, diğer taraftan iç transferi de halletmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın ilk hedefi, Bruma ile yeni sözleşme yapmak. Bu sezon ligde 15 maçta 5 gol 5 asistlik performans ortaya koyan ve Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran Portekizli futbolcuyu ucuza kaptırmak istemeyen yönetim, Ocak ayında yeni mukavele teklifini sunacak.

Sarı-Kırmızılılar, Bruma ile 5 yıl daha yola devam etmeyi hedefliyor. Menaceriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktığı için, 22 yaşındaki futbolcuya önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde bir teklif sunulacak. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Bruma’nın yıllık ücreti 2 milyon Euro bandına çekilecek ve yeni sözleşme 2022 yılında bitecek.

Tek bir soru işareti var

Taraflar arasında konuşulacak son pürüz ise serbest kalma maddesi. Çünkü Bruma ve menaceri bu maddenin sözleşmede yer alması için kulübe baskı yapıyor. Rakam konusunda ise net bir anlaşma yok. Yönetim 40 milyon Euro civarında bir rakamda diretirken, Bruma’nın menaceri maksimum 20 milyon Euro’da kalınmasını istiyor. Sarı-Kırmızılılar ise 20 milyon Euro teklif gelse bile Portekizli’yi bırakma niyetinde değil. Bu pürüz de giderildiğinde yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Fanatik



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