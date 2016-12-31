31 Aralık 2016 01:25

Brezilya'dan Hoje Em Dia Gazetesi, Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da Cruzeiro'da forma giyen Manoel Messias için devreye girdiğini yazdı.

Bonservisi sorun olabilir!

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Atletico PR'den Cruzeiro'ya transfer oldu. Sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan oyuncunun bonservisi 4.5 milyon Euro civarında. Manoel Messias'ın bonservisinin %50'si Cruzeiro'da bulunuyor. %40'ı ise Atletico Paranaense takımında. Kalan %10'a ise kendisi sahip. Bu nedenle birçok Brezilyalı futbolda olduğu gibi, Messias'la da anlaşmada zorluklar yaşanıyor ve zaman alıyor.

Manoel Messias kimdir?

2 sezondur Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro'da forması giyen Messias Silva Carvalho, bu sezon Brezilya liginde 16 maçta forma giydi. 2014 yılında Cruzeiro'ya transfer olan Manoel Messias, Cruzeiro'da 65 maçta giydi ve 3 gollük bir performans sergiledi. Manoel Messias, henüz Brezilya A Milli Takımı'nda forma giyemedi. Manoel Messias'ın güncel bonservis bedelinin 4.5 milyon Euro civarında.