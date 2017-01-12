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Galatasaray ve Beşiktaş'a sürpriz teklif

Galatasaray ve Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz bir teklif geldi.


12 Ocak 2017 01:09

Galatasaray ve Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz bir teklif geldi.

Las Palmas takımında ikinci yarı öncesinde kadroda düşünülmeyen Sergio Araujo, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

Kendisine kulüp bulması istenen ve sakatlık problemleri yaşayan Araujo'nun santrfor arayan Beşiktaş'a da teklif edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın oyuncunun sağlık raporlarına ve Podolski'nin son durumuna göre Araujo hakkındaki kararını vereceği bildirildi.

Sergio Araujo kimdir?

Boca Juniors altyapısından Barcelona altyapısına transfer edilen Araujo, profesyonel kariyerinde Boca Juniors, Tigre ve Las Palmas takımlarında forma giydi.

Santrfor bölgesinde forma giyen Sergio Araujo, 24 yaşında ve 1.80 boyunda.

Sergio Araujo bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Las Palmas takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transfermarkt değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Sergio Araujo


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