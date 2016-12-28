Galatasaray transfer haberleri! Mehmet Ekici'de son durum! Gidecekler, gelecekler...

28 Aralık 2016 12:40

Galatasaray'da devre arasını kadrosunu güçlendirmek isteyen takımların başında geliyor. Sarı-kırmızılı takım için bir çok isim yine gündemde. Peki Mehmet Ekici, Ahmet Çalık, Kaan Ayhan, Podolski, Yalçın Ayhan ve Sakho transferinde son durum nedir? İşte 28 Aralık Çarşamba Galatasaray transfer haberleri!

PODOLSKI'YE 20 MİLYON EURO

Devre arası transfer yapmak için bütçe arayan Galatasaray'a Çin'den beklediği teklif gelmek üzere. Teknik direktörlüğünü Dünya şampiyonu Luiz Felipe Scolari'nin yaptığı Guangzhou Evergrande, Alman yıldız için 20 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

YALÇIN AYHAN SÜRPRİZİ

Devre arasında takıma transfer yapmayı planlayan ve arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine eski futbolcusu geldi. İşte detaylar. Galatasaray, Serdar Aziz'in sakatlığı ve Aurelien Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle ara transfer döneminde ilk hedefini stoper olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta bu mevkiye tecrübeli bir isim takviye etmek için kolları sıvadı ve teknik kadronun talebi doğrultusunda masaya gelen ilk isim Yalçın Ayhan oldu. (Hürriyet)

SAKHO AŞKI BİTMİYOR

Galatasaray’da transfer taarruzu hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar deyim yerindeyse dört koldan saldırıyor. Önceliği stopere veren Cim Bom’un hedefindeki ilk isim Liverpool’dan Mamadou Sakho.

EMRAH VE VOLKAN GÖNDERİLDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.

CİMBOM'DAN ÇİFTE HAMLE

Serdar Aziz'in sakatlığı ve Afrika Kupası'na gidecek Chedjou'nun gözden çıkarılması sonrasında Galatasaray, transferde defans bölgesine yoğunlaşmış durumda... Sarıkırmızılılar, yabancı stoperlerin (Ranocchia, Sakho, Bocchetti) yüksek maliyeti yüzünden iki milli oyuncuya yöneldi. UEFA kısıtlaması nedeniyle 2 milyon Euro transfer bütçesi olan Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürerek transferin maliyetinin bir sonraki sezonun bütçesinde yer almasını sağlamak istiyor. Terim'in gözdeleri Sarı-kırmızılı yönetimin bir diğer hedefi ise hem stoper hem de orta sahada görev alabilen Kaan Ayhan... 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri başlatan Galatasaray'ın transfer için 1 milyon Euro bütçe ayırdığı öğrenildi. (Sabah)

MEHMET EKİCİ'YE 2 MİLYON EURO

Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve 5 Ocak’tan itibaren başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan Mehmet Ekici’nin, Başkan Muharrem Usta’yla yaptığı son görüşmede “Ayrılmak istiyorum” dediği ortaya çıktı. Trabzon’dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Ekici, 1.7 milyon Euro’luk teklife olumsuz yanıt vermişti. Galatasaray'ın, Mehmet Ekici için yıllık 2 milyon Euro’yu gözden çıkardığı, Beşiktaş’ın da transfer için nabız yokladığı bildirildi. (Habertürk)

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Oumar Niasse

2- Eduardo Wargas

3- Memphis Depay

4- Kerem Demirbay

5- Nuri Şahin

6- Mamadou Sakho

7- Jason Denayer

8- Sidiki Maiga

9- Martin Caceres

10- Ahmet Çalık

11- Eto'o

12- Egemen Korkmaz

13- Tarkan Serbest

14- Mehmet Ekici

15- Phakamani Mahlambi

16- Kaan Ayhan

GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Aurelien Chedjou

Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından takımdan ayrılması zor görünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fransa'dan teklifler aldığı iddia ediliyor.

2- Salih Dursun

Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Devre arası Süper Lig takımlarından birine kiralanması bekleniyor.

3- Hamit Altıntop

Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ancak takımda kalması sürpriz olmaz.

4- Birhan Vatansever

Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

5- Berk İsmail Ünsal

Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.

6- Kolbeinn Sigthorsson

Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor.