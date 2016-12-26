Galatasaray transfer haberleri 26 Aralık Pazartesi

26 Aralık 2016 12:50

Galatasaray'da ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi. Mehmet Ekici transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakho ve Toloi gündemdeki yerini koruyor. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer tavsiyesi geldi. İşte 26 aralık Pazartesi Galatasaray transfer haberleri...

RAFAEL TOLOI VE SAKHO GÜNDEMDE

Serdar Aziz ve Koray’ın sakatlığından dolayı alternatifsiz kalan Aslan, sürekli yenilen kafa golleri nedeniyle Ocak’ta, biri uzun boylu olmak üzere 2 stoper almayı planlıyor. Listenin başında Liverpool’dan Sakho var. İngiliz ekibinde forma bulamayan 1.89 boyundaki Fransız futbolcu için girişimler hızlandırılacak. İtalyan ekibi Atalanta’dan Rafael Toloi de gündemde. Kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi olan Toloi'nin de Galatasaray'a transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtiliyor.

EKİCİ ADIM ADIM GALATASARAY'A

Trabzonspor yönetimi Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Mehmet Ekici ile dün bir kez daha görüşme yaparken, yine olumlu yanıt alamadı. Daha önce yapılan görüşmede Ekici, "Akyazı Stadı'nda sana ihtiyacımız var. Seni İstanbul'a kaptırmayız" sözlerinden etkilenmişti. Ancak Galatasaray'ın ısrarı, Mehmet Ekici'nin kafasını yeniden karıştırdı. Başkan Muharrem Usta'nın, önümüzdeki günlerde Mehmet ile son bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bu görüşmede artık son rakamlar konuşulacak ve karar verilecek. (Sabah)

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi. Özbek "Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz" dedi.

DİLMEN: GALATASARAY'A İKİ OYUNCU LAZIM

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Galatasaray'ın savunma hattına 2 oyuncu alması gerekir" dedi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Oumar Niasse

2- Eduardo Wargas

3- Memphis Depay

4- Kerem Demirbay

5- Nuri Şahin

6- Mamadou Sakho

7- Jason Denayer

8- Sidiki Maiga

9- Martin Caceres

10- Ahmet Çalık

11- Eto'o

12- Egemen Korkmaz

13- Tarkan Serbest

14- Mehmet Ekici

15- Phakamani Mahlambi

GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Aurelien Chedjou

Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından takımdan ayrılması zor görünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fransa'dan teklifler aldığı iddia ediliyor.

2- Salih Dursun

Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Devre arası Süper Lig takımlarından birine kiralanması bekleniyor.

3- Hamit Altıntop

Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ancak takımda kalması sürpriz olmaz.

4- Birhan Vatansever

Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

5- Berk İsmail Ünsal

Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.

6- Kolbeinn Sigthorsson

Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor.