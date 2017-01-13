13 Ocak 2017 11:04

Galatasaray'da bir forvet ve bir stoper transferi yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yine yeni isimler var. Peki Galatasaray kimi transfer edecek? Gündeme gelen isimler kimler? Takımdan kimler gitti, kimler geldi? İşte Galatasaray transfer haberleri 13 Ocak Cuma

STOPER İÇİN YENİ ADAY: MAICON

Galatasaray’da stoper bölgesine takviyeler Ahmet Çalık’la sınırlı kalmayacak. Palmeiraslı Vitor Hugo’dan yüksek maliyeti yüzünden vazgeçen Cim-Bom, Ahmet Çalık’ın transferine karşın Brezilya’dan bir defans oyuncusunun işini bitirmek üzere.

Adı gizlenen bu futbolcunun Sao Paulo’da forma giyen Maicon Pereira Roque olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar Porto’da forma giyen 28 yaşındave 1.91 metre boyundaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili temasların olumlu gittiği bildirildi. Hava hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken Sambacı stoper dışında sağbek olarak da oynayabiliyor.

FORVETE OLUNGA GELİYOR

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, İsveç ekiplerinden Djurgardens'ta forma giyen Michael Olunga'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın 2 milyon euro ( 8 milyon TL'ye) transferi bitirmek istediği iddia ediliyor. Djurgardens formasıyla bu yıl çıktığı 27 maçta 11 gol atan Michael Olunga başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmaması halinde Michael Olunga transferinin suya düşeceği söyleniyor.

AHMET ÇALIK: TRİBÜNLER BENİ BAĞRINA BASACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık Fanatik'e konuştu. A Milli Takım’da beraber oynadığı futbolcularla birlikte forma giyeceğini söyleyen Ahmet Çalık, “Milli takımdan ağabeylerim Selçuk İnan ve Semih Kaya zaten orada. Uyum sorunu yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Arkamda ise dünyanın en iyi kalecisi Muslera olacak. Onun önünde oynayacağım. Biliyorum ki tribünler beni bağrına basacak ve iyi karşılayacak” dedi.

UMUT GÜNDOĞAN DA GİTTİ

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını ve oyuncuya 350 bin TL ödeneceğini bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne (Manisaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 350.000 TL'dir" denildi.

ARDA TURAN ÇİN'E GİDİYOR

Geçen sezon başında 40 milyon Euro (160.532.000 TL) karşılığında Atletico Madrid’den, Barcelona’ya transfer olan Arda Turan, bir flaş transfere daha imzasını atıyor. Bir süredir Uzak Doğu kulüplerinin radarında olan Arda, Demba Ba’nın formasını giydiği Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua ile anlaşmaya vardı.

3 gün önce İnstagram hesabına koyduğu bir fotoğrafın altına, “Bakışta anlatılmak istenen...?” diye yazan, Barcelona’nın 2017’de oynadığı son 3 maçın hepsinde yedek soyunup, sadece toplamda 20 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık anlaşma karşılığında senelik 20 milyon Euro (80.200.000 TL) gibi inanılmaz bir para kazanacağı öğrenildi.

Shenhua’nın, Arda için Barça’ya da yüksek bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA GELENLER

1- Garry Rodrigues

2- Ahmet Çalık

GALATASARAY GİDENLER

1- Salih Dursun

2- Emrah Başsan

3- Ontivero

4- Sigthorsson

5- Hamit Altıntop

6- Jem Karacan

7- Umut Gündoğan

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Michael Olunga (Forvet)

2- Maicon Pereira (Stoper)

3- Vitor Hugo (Stoper)