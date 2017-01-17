Galatasaray Titi'yi gündemine aldı

17 Ocak 2017 13:25

Galatasaray, Vitor Hugo ve Vida transferlerinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Titi'yi renklerine katmak için girişimlere başlayacak.

Sarı kırmızılı yönetim, bonservis bedeli 2 milyon Euro olan ve sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak amacında.

Kasımpaşa kulübü ile görüşmeleri Galatasaray adına İdari Menajer Cenk Ergün yürütecek. Ergün, daha önce de sarı kırmızılı kulübün Güney Amerika'dan gerçekleştirdiği transferlerde etkin rol oynamıştı.

Bu sezon Kasımpaşa'da istikrarlı bir performans ortaya koyan Titi, ilk yarı 16 maçta oynadı. İkinci yarının ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Titi takımının ilk golünü kaydetmişti.