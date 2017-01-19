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19 Ocak 2017, Perşembe
> Galatasaray > Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!

Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!

Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olunga'yı alması için yaptığı teklifi iki katına çıkarması gerekiyor.


19 Ocak 2017 00:50

Galatasaray'da forvet transferi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olunga için 19 milyon İsveç Kronu teklif ettiği iddia edildi.

İsveç ekibi Djurgaarden, CSKA Moskova ve Çin'den de tekliflerin olduğu golcüsü Michael Olunga için 30-40 milyon İsveç Kronu istiyor.

Djurgaarden takımının sportif direktörü Bosse Andersson, ''Önemli teklifler var. Şu anda bir açıklama yapamam'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

1.90 boyunda olan Michael Olunga'nın Djurgardens kulubüyle sözleşmesi Haziran 2019'a kadar devam ediyor.

İsveç 1. Lig'inde Djurgardens takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu uzun boyu ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Michael Olunga, galatasaray



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