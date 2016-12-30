31 Aralık 2016, Cumartesi
> Basketbol > Galatasaray taraftarına büyük övgü!

Galatasaray taraftarına büyük övgü!

THY Euroleague‘in ilk yarısının son maçında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, Brose Bamberg‘i Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırlayacak. Bamberg’te coach Andrea Trinchieri ve Patrick Heckmann maçtan önce açıklamalarda bulundu. İki isimin de odak noktası Galatasaray taraftarıydı.


30 Aralık 2016 18:36


Mola almak bile zor,  hiçbir şey duyamıyorsunuz”

Galatasaray taraftarına yoğun övgülerde bulunan İtalyan coach “Galatasaray bireysel yeteneklerle dolu bir takım. Muhteşem bir gelenekleri var. Milyonlarca taraftarı olan bir güçler. Orada oynamak inanılmaz zor oluyor. Bütün Euroleague’in en zor salonu Abdi İpekçi. Molada bile her şeyin çok zor olacağına inanıyorum çünkü hiçbir şey duyamıyorsunuz.” derken maç için “Salonun bu durumu nedneiyle iletişim gücümüzü yükseltmeliyiz. Cesur oynamalı ve inanılmaz zor bir maç beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Takımını ileri iten bir taraftara sahipler”

Alman ekibinin 24 yaşındaki oyuncusu Patrick Heckmann ise “Çok gürültülü bir taraftar bekliyoruz. Galatasaray takımını ileri iten yoğun bir taraftar kitlesine sahip. Çok iyi bir mücadele olacak. Onlarla neredeyse eşit durumdayız, kazanmak çok önemli olacak.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Basketball



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl

Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl

Stoch'a kiralık teklifi

Stoch'a kiralık teklifi

Hamit Altıntop'tan ayrılmak için sürpriz istek!

Hamit Altıntop'tan ayrılmak için sürpriz istek!

Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu


10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor
Özbek ile Sneijder arasında 'derin çekişme'
Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor
Beşiktaş'ta transferde 2 sezonda neler oldu?
Emenike elde kaldı, kimse istemiyor
Menajeri Debuchy'yi Fenerbahçe'ye teklif etti

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a Ortadoğulu gol makinesi Galatasaray'a Ortadoğulu gol makinesi - Galatasaray, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma g...
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Camilo'ya teklif yaptı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Camilo'ya teklif yaptı - Trabzonspor takımdan ayrılacak olan Mehmet Ekici'nin yeri...
Şenol Güneş ilk kez bir isim verecek!.. Timothee Kolodziejczak Şenol Güneş ilk kez bir isim verecek!.. Timothee Kolodziejczak - Şenol Güneş, Sevilla'da forma giyen sol stoper Timothee K...
Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor - Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki buzları Mehmet Ekic...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Manoel savaşı! Galatasaray ve Beşiktaş'ın Manoel savaşı! - Beşiktaş ile uzun süredir adı anılan Brezilyalı stoper Ma...
10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor 10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor - Mirsad Türkcan sezon başında önerdiği Stevan Jovetic'i bi...
500 milyon Dolar bekleniyordu, 170 milyon Dolar geldi 500 milyon Dolar bekleniyordu, 170 milyon Dolar geldi - Galatasaray'ın dün KAP'a yaptığı açıklamada Riva projeler...
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor - Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri devam eden Endoğan Adi...
Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu - Fenerbahçe, Karadağlı golcü Stevan Jovetic'i transfer etm...
Emenike elde kaldı, kimse istemiyor Emenike elde kaldı, kimse istemiyor - Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike krizi yaşanıyor...