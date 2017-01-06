06 Ocak 2017, Cuma
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Galatasaray resmen açıkladı: 'Tüm Türkiye'ye sözümüzdür'

Galatasaray Kulübü, İzmir'de meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren polisimiz Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın Altınordu altyapısında oynadığını belirterek, "Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır" ifadelerini kullandı.


06 Ocak 2017 15:48

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'e bir kez daha Allah'tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi'nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi'ne ve Türkiye'ye sözüdür."

Kaynak: DHA


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