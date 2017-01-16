Galatasaray, Preciado ile anlaştı

16 Ocak 2017 11:11

Lukas Podolski’nin durumuna göre bir forvet oyuncusu almak konusunda kararlı olan Galatasaray, şartları çok zorlayacak gibi görünmese de, alternatif isimlere yönelmişti. Sarı- Kırmızılılar’ın gündemine gelen oyuncunun, Kolombiya’nın Deportivo Cali Takımı’nda forma giyen Harold Preciado olduğu bildirildi.

İstanbul'a gelmesi an meselesi

Kolombiya radyosu Antena’nın haberine göre Cim Bom, 22 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi konusunda büyük bir gelişme kaydetti ve arada artık sadece ufak pürüzler kaldı. Bunların da çözülmesi sonrasında Preciado’nun, İstanbul’a gelmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Tanıma uyuyor!

Genç oyuncunun kulübünün, bu futbolcunun bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirlediği gelen haberler arasında. Levent Nazifoğlu da, “Santrfor konusunda bir düşüncemiz var. Bu oyuncu Adebayor tarzı değil. Genç bir isim olacak” sözleriyle bir anlamda 22 yaşındaki Preciado’yu tanımladı