30 Aralık 2016, Cuma
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Galatasaray Odebank - Bamberg maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Galatasaray Odeabank, Brose Bamberg’i ağırlayacak. Peki Galatasaray-Bamberg maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?


30 Aralık 2016 09:59


Euroleague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray Odebank 15. hafta maçında Alman ekibi Brose Bamberg ile Abdi İpekçi'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz rakibini taraftarının da desteğiyle yenerek bu sezonki 5. galibiyetini almak istiyor. Geçen hafta sahasında Olympiakos'u mağlup eden Bamberg'in bu sezon deplasmanda tek galibiyeti bulunuyor.

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, bugün saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı, TRT Spor şifresiz ve LigTV 3 şifreli canlı yayınlayacak.

Galatasaray Odeabank, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 10 yenilgiyle ligde son sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Brose Bamberg ise 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray Odebank - Bamberg bilet fiyatları

Court Side Yanlar - 650,00 TL
Court Side Pota Arkası - 400,00 TL
Protokol - 350,00 TL
Saha İçi Yanlar (001-002-003-004 Bloklar) - 200,00 TL
Saha İçi Yanlar (012-013 Bloklar) - 150,00 TL
Saha İçi Pota Arkası - 100,00 TL
Tribün Yanlar (101-105-201-203 Bloklar) - 20,00 TL
Tribün Yanlar (111-115-211-212-213-215 Bloklar) -15,00 TL
Tribün Pota Arkası - 15,00 TL
Misafir Tribünü - 20,00 TL

Etiket: Galatasaray Odebank - Bamberg maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?



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