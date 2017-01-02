02 Ocak 2017, Pazartesi
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Galatasaray Odeabank, Thompson’ın sözleşmesini fesh etti

Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson’ın sözleşmesini fesh etti.


02 Ocak 2017 13:23


Galatasaray Odeabank, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir grafik çizebilmek için kadro yapılanmasına gidiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Deon Thompson’ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi: “Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.”

Etiket: Galatasaray Odeabank, Deon Thompson



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