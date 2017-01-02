02 Ocak 2017, Pazartesi
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Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçı şifresiz hangi kanalda?

Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş ile 13. hafta maçında karşılaşacak. Peki Galatasaray -Darüşşafaka maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?


02 Ocak 2017 10:57


Oynadığı son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş ile Abdi İpekçi'de karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman'ın öğrencileri kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Bu sezon Euroleague'de rakibine yenilen Daçka rövanşı ligde almak istiyor.

Galatasaray - Daçka maçı hangi kanalda?

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşma NTV Spor’dan naklen yayınlanacak.

THY EuroLeague 15. haftasında Brose Bamberg’i konuk eden Galatasaray mücadeleden 75-90 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda Daye 20, Tyus 15, Micov ise 11 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 25 Aralık Pazar günü Pınar Karşıyaka’ya konuk olan Galatasaray Odeabank mücadeleden 78-72 mağlup ayrılmıştı. Blake Schilb ve Göksenin Köksal 15’er sayıyla oynarken Deon Thompson 12, Jon Diebler ve Sinan Güler 10’ar sayıyla mücadele etmişti.

Sarı-Kırmızılılar hafta arasında takımına Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo’yu kattı. Turkish Airlines EuroLeague’de hafta arası oynanan Brose Bamberg karşısında süre alan Fitipaldo, karşılaşmada 10 dakika süre aldı.

Galatasaray Odeabank – Darüşşafaka Doğuş takım istatistikleri

Atılan Sayı: 79.3 – 80.8
Ribaund: 33.3 – 39.9
Asist: 20.2 – 17.7
Top çalma: 6.9 – 5.9

Galatasaray Odeabank – Darüşşafaka Doğuş oyuncu istatistikleri

Sayı: Jon Diebler (8.6) – (9.8) Luke Harangody
Ribaund: Tibor Pleiss (5.2) – (8.0) Marcus Slaughter
Asist: Sinan Güler (5.6) – (3.9) Bradley Wanamaker
Blok: Alex Tyus (1.2) – (0.5) Furkan Aldemir
Top çalma: Sinan Güler (1.8) – (2.0) Marcus Slaughter



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