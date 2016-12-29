29 Aralık 2016 02:01

Galatasaray Odeabank ile Brose Baskets Bamberg THY Avrupa Ligi 15. Hafta maçında 30 Aralık 2016 Cuma günü Abdi İpekçi Arena'da karşı karşıya gelecek. Lig TV 3 ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 ve tüm detaylar haberimizde.

Galatasaray Odeabank 30 Aralık 2016 Cuma günü Abdi İpekçi Arena'da Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank Brose Baskets Bamberg Maçı şifresiz mi hangi kanalda canlı yayınlanacak ve ne zaman saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Odeabank Abdi İpekçi Arena'da THY Avrupa Ligi 15. Hafta maçında Brose Baskets Bamberg'i konuk edecek. 30 Aralık 2016 Cuma günü oynanacak karşılaşma ve Lig TV 3 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 20.00.

THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank sahasında Anadolu Efes'e 76-86 mağlup oldu. Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti. Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 9, Göksenin Köksal 3, Schilb 21, Tyus 15, Emir Preldzic 8, Thompson 5, Diebler 9, Can Korkmaz 2, Pleiss 4 sayı kaydetti.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Tanyisonu yüksek bir havada geçen ve son çeyrekte yarıda kalan maçı Karşıyaka 78-72 kazandı. Hakemler sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahürat nedeniyle 3 kez anons yaptırarak son periyotta soyunma odasına gitti.

Olaylar nedeniyle 15 dakika ara verilen karşılaşmada Summers 23, Ponitka 15, Brown 14 sayıyla yeşil kırmızılı takımı galibiyete taşıdı. Galatasaray'da Göksenin ve Schilb 15'er sayı attı. Bu skorla Pınar Karşıyaka, 12 maçta 7 galibiyete ulaşırken Galatasaray 8 galibiyette kaldı.