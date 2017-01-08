08 Ocak 2017, Pazar
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Galatasaray, Nicolas Lombaerts'ı transfer ediyor

Rus basını Galatasaray'ın Zenit'te forma giyen Belçikalı stoper Nicolas Lombaerts'ı transfer etmek için resmi girişimde bulunduğunu yazdı.


08 Ocak 2017 10:21

Serdar Aziz'in sezonu kapatması ve Chedjou'nun da kadroda düşünülmemesi üzerine devre arası transfer döneminde stoper arayışına giren Galatasaray, Zenit'te forma giyen 31 Belçikalı stoper Nicolas Lombaerts için resmi girşimlerde bulundu. 

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz yaz transfer döneminde de bu oyuncuyla işlgilenmişti fakat oyuncu razı olmasına rağmen Zenit transfere müsade etmemişti. Hatta Lombaerts, Galatasaray'ın teklifini doğrulayıp, şu açıklamayı yapmıştı:

"30 yaşındayım. Bir transfer daha yapmak istiyorum ve bu transferin de bu yaz olmasını arzu ediyorum" diyerek başladığı sözlerine; "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu doğru ama şu an tatildeyim ve oturup her detayı konuşma fırsatımız olmadı"

Sol stoper oynuyor

Riekerink'in özellikle yönetimden sol stoper istediği Nicolas Lombaerts ismini de geçen yaz olduğu gibi yine kendisini önerdiği gelen haberler atrasında. Bu yıl toplamda sadece 12 resmi maçta forma giyebilen oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

Nicolas Lombaerts kimdir?

31 yaşındaki Belçikalı stoper 10 yıldır Zneit'te forma giyiyor ve 2018 ylına kadar sözleşmesi devam ediyor. Zenit formasıyla 285 resmi maça çıkan oyuncu 11 gol, 7 asist yaptı. 39 kez de Belçika Milli Takımı'nda oynayan Nicolas Lombaerts, 3 gol attı.

 

Kaynak: Fotospor

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