Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi

04 Ocak 2017 15:46

Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde önemli aşama kaydetti. Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da gönderilmesinin ardından defansa takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Liverpool'da Jurgen Klopp tarafından kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Mamadou Sakho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Liverpool kulübüne sezon sonuna kadar kiralık teklifini sunan Galatasaray, İngiliz kulübünden olumlu cevap aldı. Oyuncuyla görüşmelere başlayan Cimbom, sürekli forma giymek isteyen ve Liverpool'da kadroda düşünülmeyen oyuncuyla anlaşma üzere.

28 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu 2 gol attı. 2013 yılında 19 milyon euro karşılığında PSG'den Liverpool'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Liverpool'da toplamda 80 resmi maçta oynadı ve 3 golü var.

Mamadou Sakho kimdir?

Doğum Tarihi: 13 Şubat 1990

Doğum Yeri: Paris-Fransa

Boyu: 1.87

Mevkii: Stoper

Kulübü: Liverpool

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2020