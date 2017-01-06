Galatasaray, Lucas Ontivero'yu KAP'a bildirdi!

06 Ocak 2017 17:41

Devre arasının en hareketli takımlarından Galatasaray'da ayrılıklar birer birer yaşanmaya devam ediyor.

Sightdorsson, Hamit, Jem Karacan, Salih Dursun ve Emrah Başsan gibi isimlerle yolları ayıran Sarı-Kırmızılılar'da bir futbolcunun daha bileti kesildi.

Mancini döneminde büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kaldığı için sürekli kiralanan Ontivero ile yollar kesin olarak ayrıldı.

Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin 550 bin euro karşılığında feshedildiğini borsaya bildirdi.

Arjantinli oyuncunun menajeri Juan Arandilla, Twitter hesabından yayınladığı mesajla ayrılığı duyurdu.