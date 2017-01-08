08 Ocak 2017, Pazar
> Galatasaray > Galatasaray için son iddia: Jose Fonte

Galatasaray için son iddia: Jose Fonte

Galatasaray'da stoper transferi konusunda henüz netleşmiş bir durum yok. Vitor Hugo, Rhodolfo, Kaan Ayhan, Jose Fonte ve Chedjou konusunda yaşanan son gelişmeler haberimizde...


08 Ocak 2017 01:41

Galatasaray'da stoper transferi konusunda henüz netleşmiş bir durum yok. Vitor Hugo, Rhodolfo, Kaan Ayhan, Jose Fonte ve Chedjou konusunda yaşanan son gelişmeler haberimizde...

Vitor Hugo'dan ret yanıtı

Galatasaray, Vitor Hugo'nun haklarının yüzde 80'i için 5.5 milyon Euro teklif etti. Teklife ek olarak bonuslar da yer aldı. Ancak bu teklif reddedildi.

Chedjou'da flaş gelişme

Galatasaray'da stoper krizi tavan yaptı... Vitor Hugo konusunda beklenen gelişmeler yaşanmayınca gündeme Aurelien Chedjou'nun affedilmesi ve Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Rhodolfo geldi! Afrika Kupası'na gidemeyecek olan Chedjou'ya bir an önce kampa katılması için mesaj gönderildi. Chedjou'ya ne Çin'den, ne de Marsilya'dan beklenen tekliflerin gelmemesi üzerine böyle bir hamlenin yapıldığı bildirildi.

Özbek, Rhodolfo için Çebi'yi aradı

Galatasaray'ın stoper için ikinci hamlesi ise Rhodolfo oldu... Ahmet Nur Çebi'yi Mitrovic transferi için tebrik etmek için arayan Mehmet Özbek, Rhodolfo konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Başkan Fikret Orman'ın konuşmalarını dinlediğini daha Roberto Mancini döneminden istedikleri Rhodolfo konusunda şartlarını sordu. Çebi'nin Rhodolfo'yu satmayacaklarını ama kiralama konusunda kendilerine yardımcı olma sözünün geçerli olduğunu iletti.

Jose Fonte iddiası

Galatasaray'da stoper konusunda sürpriz gelişmenin adı ise; Jose Fonte...

Zerozero, Southampton'ın 33 yaşındaki stoperi Jose Fonte'ye Milan ile Galatasaray'ın da talip olduğunu iddia etti.

Transfermarkt değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Jose Fonte'nin 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaan Ayhan gelmiyor

Adı Galatasaray ile anılan Kaan Ayhan ise ancak kariyerini son bölümünde Süper Lig'de oynamak istediğini açıkladı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: galatasaray, transfer


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray için son iddia: Jose Fonte

Galatasaray için son iddia: Jose Fonte

Vitor Hugo için rakam belli oldu

Vitor Hugo için rakam belli oldu

Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı

Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı

Emenike'nin yeni takımı

Emenike'nin yeni takımı


Mehmet Ekici - Aatıf transferinde şok detay!
Mehmet Ekici'de son dakika Bundesliga sürprizi
Beşiktaş'ın B planı: Simone Zaza
Fikret Orman'ın eski eşinden şok tepki
Fenerbahçe'nin ikinci transferi kim olacak?
Galatasaray'da sıra golcüde!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe'nin ikinci transferi kim olacak?


EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası - Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki Mehmet Ekici arasınd...
Galatasaray'dan Harold Preciado'ya sürpriz teklif Galatasaray'dan Harold Preciado'ya sürpriz teklif - Galatasaray, Kolombiyalı golcü Harold Preciado'ya transfe...
Trabzonspor, Ryad Boudebouz'ı gündemine aldı Trabzonspor, Ryad Boudebouz'ı gündemine aldı - Emmanuel Mas ve Joao Pereira’yı kadrosuna katan Trabzonsp...
Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor - Mitrovic'in Beşiktaş'a gelişiyle Rhodolfo boşa çıktı. Han...
Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor - Galatasaray, Genoa'nın Arjantinli stoperi Ezequiel Munoz'...
Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu - Riva ve Florya karşılığı TOKİ'den Galatasaray'ın kasasına...
Trabzonspor 2 oyuncuyu KAP'a bildirdi Trabzonspor 2 oyuncuyu KAP'a bildirdi - Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor yolunda
'Galatasaray'dan bize 5 oyuncu teklif edildi' 'Galatasaray'dan bize 5 oyuncu teklif edildi' - Samsunspor Teknik Direktörü Osman özköylü, transferler il...
Fatih Terim ve Galatasaray için müthiş iddia! Fatih Terim ve Galatasaray için müthiş iddia! - A Spor yorumcusu Kerem İnan, Galatasaray'ın önümüzdeki yı...
Samuel Eto'o, Antalyaspor'da kalacak Samuel Eto'o, Antalyaspor'da kalacak - Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş, Trabzonspor,...