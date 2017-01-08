Galatasaray için son iddia: Jose Fonte

08 Ocak 2017 01:41

Galatasaray'da stoper transferi konusunda henüz netleşmiş bir durum yok. Vitor Hugo, Rhodolfo, Kaan Ayhan, Jose Fonte ve Chedjou konusunda yaşanan son gelişmeler haberimizde...

Vitor Hugo'dan ret yanıtı

Galatasaray, Vitor Hugo'nun haklarının yüzde 80'i için 5.5 milyon Euro teklif etti. Teklife ek olarak bonuslar da yer aldı. Ancak bu teklif reddedildi.

Chedjou'da flaş gelişme

Galatasaray'da stoper krizi tavan yaptı... Vitor Hugo konusunda beklenen gelişmeler yaşanmayınca gündeme Aurelien Chedjou'nun affedilmesi ve Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Rhodolfo geldi! Afrika Kupası'na gidemeyecek olan Chedjou'ya bir an önce kampa katılması için mesaj gönderildi. Chedjou'ya ne Çin'den, ne de Marsilya'dan beklenen tekliflerin gelmemesi üzerine böyle bir hamlenin yapıldığı bildirildi.

Özbek, Rhodolfo için Çebi'yi aradı

Galatasaray'ın stoper için ikinci hamlesi ise Rhodolfo oldu... Ahmet Nur Çebi'yi Mitrovic transferi için tebrik etmek için arayan Mehmet Özbek, Rhodolfo konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Başkan Fikret Orman'ın konuşmalarını dinlediğini daha Roberto Mancini döneminden istedikleri Rhodolfo konusunda şartlarını sordu. Çebi'nin Rhodolfo'yu satmayacaklarını ama kiralama konusunda kendilerine yardımcı olma sözünün geçerli olduğunu iletti.

Jose Fonte iddiası

Galatasaray'da stoper konusunda sürpriz gelişmenin adı ise; Jose Fonte...

Zerozero, Southampton'ın 33 yaşındaki stoperi Jose Fonte'ye Milan ile Galatasaray'ın da talip olduğunu iddia etti.

Transfermarkt değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Jose Fonte'nin 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaan Ayhan gelmiyor

Adı Galatasaray ile anılan Kaan Ayhan ise ancak kariyerini son bölümünde Süper Lig'de oynamak istediğini açıkladı.