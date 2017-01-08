Galatasaray için Nakoulma iddiası

08 Ocak 2017 21:22

Galatasaray'da kanatlarda forma giyen oyuncuların belirsizliği devam ediyor.

Kanatlarda forma giyebilen Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı. Bruma için gelen teklifler yönetimi satışa zorluyor. Yine Podolski'nin Çin'e gitme olasılığı bulunuyor.

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi ilk transferini kanatlara yaparak PAOK takımından Garry Rodrigues ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Galatasaray için bir isim daha ortaya atıldı. Galatasaray'ın Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Nakoulma ile ilgilendiği iddia edildi. Bu oyuncu ile Antalyaspor'un da ilgilendiği ifade edildi.

Nakoulma kimdir?

Sol kanatta forma giyen Nakoulma, 29 yaşında.Uzun yıllar Polonya'da forma giyen Nakoulma, 2014 yılında Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Nakoulma daha sonra Kayserispor'a geçerken, bu sezon devre arasında takımıyla yollarını ayırdı.

Nakoulma kariyerinde bugüne kadar 255 maçta forma giydi. Bu maçlarda 55 gol atıp, 30 asist gerçekleştirdi.