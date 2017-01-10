10 Ocak 2017, Salı
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"Galatasaray hayalimdi, reddedemezdim"

Garry Rodrigues, "Galatasaray gibi hayallerimi süsleyen bir takımdan teklif geldi. Reddedemezdim" diye konuştu.


10 Ocak 2017 14:23

Galatasaray'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı takımın hayallerini süsleyen bir ekip olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılıların PAOK'tan kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve İstanbul'a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği Yeşil Burun Adaları asıllı Hollanda vatandaşı Rodrigues, Yunan kulübüne resmi televizyonu aracılığıyla veda etti.

PAOK'ta çok güzel günler geçirdiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "PAOK'u seviyorum. Benim için zor bir karardı ancak kulüpteki herkes bu duruma saygı gösterdi. PAOK'ta gerçekten çok mutluydum ve uzun yıllar burada kalmak istiyordum. Fakat geçen hafta Galatasaray gibi hayallerimi süsleyen bir takımdan teklif geldi. Reddedemezdim. Bu büyük fırsatı kullanmak istedim. Hayatta böyle fırsatlar karşınıza sık çıkmaz. Hayatınızda bir kez karşılaşabileceğiniz fırsatı da kaçırmak istemezsiniz." diye konuştu.

Takımdan ayrılmasından dolayı kızgın ve hayal kırıklığı yaşamış taraftarlar olduğunun aktarılması üzerine Rodrigues, şunları kaydetti:

"İnternet üzerinden taraftarların yazdığı tepkiler var. Benim için önemli bir fırsat olduğunu bilmeliler. Takımın önemli bir ismiydim ve onlar için zor. Bunu anlıyorum. Kulüpte bulunduğum süre içinde takımın başarısı ve onların mutluluğu için elimden geleni yaptım. Benden nefret ediyorlar ancak bunu anlıyor ve anlayışla karşılıyorum. Galatasaray'a para için gittiğimi söylüyorlar. İnsanlar parayı tercih ettiğimi düşünebilir ancak bu benim hayalimdi. Bir gün tekrar buluşacağımızı düşünüyorum."

Galatasaray Kulübü tarafından Rodrigues'in transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Etiket: Galatasaray Garry Rodrigues Paok Transfer


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