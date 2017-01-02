03 Ocak 2017, Salı
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Galatasaray, Güneş'in eski öğrencisi Bakambu'yu istedi!

Radio Cadena Ser, Galatasaray'ın kiralık olarak Villarreal'den Cedric Bakambu'yu istediğini iddia etti.


03 Ocak 2017 01:30


Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Ryan Babel transferinden önce yöneticilerden Bakambu'nun transfer edilmesini istemişti... fakat yönetim UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği için Fransız oyuncuyu kabul etmemişti.

Radio Cadena Ser, La Liga'da ilk yarıyı sakatlıklar yüzünden verimli olarak geçiremeyen Bakambu'ya Galatasaray'ın talip olduğunu iddia etti.

Türk takımının rehabilitasyon sürecinde Bakambu'ya ev sahipliği yapmak istediği sezon sonunda ise Villarreal'e dönerek kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Cedric Bakambu kimdir?

Bu sezon Villarreal'de fazla forma şansı bulamayan Cedric Bakambu'nun adı geçen sene Barcelona ile anılıyordu. 25 yaşındaki Kongolu oyuncu, Sochaux altyapısında yetişti.

Cedric Bakambu, daha sonra Bursaspor'a trasfer oldu. Cedric Bakambu, 2015 yılında ise Villarreal'in yolunu tuttu. Değeri transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro olarak gözüken Cedric Bakambu, bu sezon 14 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Kaynak: Radio Cadena Ser - Fotospor

Etiket: bakambu, galatasaray



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