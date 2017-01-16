Galatasaray, Gil'i transfer etmek istiyor

16 Ocak 2017 12:09

Sezon başında uzun süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Gil bu kez de Galatasaray'ın gündemine geldi... Ahmet Çalık'ın transferine rağmen bir stoper daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar Çin'in Shandong takımında forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle temas kurdu.

Vegard Forren'i son ana kadar bekletme kararı alan Galatasaray yönetimi Gil için yapılacak girişimlerden sonuç almaya çalışacak. Gelen bilgilere göre Jan Olde Riekerink'in Semih'in de sakatlığının ardından Karabükspor maçına kadar bir stoper istediği bildirildi.

Gil kimdir?

Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Gil, 29 yaşında. Brezilyalı stoper Americano altyapısında yetişti. Brezilya'da Cruzeiro ve Corinthians gibi büyük takımların formalarını giydi. 2011 yılında Avrupa'ya açılan Gil, Valenciennes takımına transfer oldu. 2013 yılında ülkesi Brezilya'ya geri dönen Gil, Corinthians ile sözleşme imzaladı. 2016'nın ilk günlerinde ise Çin'e transfer oldu.

Stooper bölgesinde forma giyen Gil, 1.92 boyunda. Gil geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı. Gil'in transfermarkt değeri ise 6.6 milyon Euro olarak gösteriliyor.