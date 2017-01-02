Galatasaray, Garry Rodrigues ile anlaştı!

02 Ocak 2017 10:46

Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen bir isim arayan Galatasaray, Garry Mendes Rodrigues’i bitiriyor... PAOK forması giyen 26 yaşındaki yıldız için harekete geçen Aslan, kısa zamanda somut adımlar attı ve transferde sona yaklaştı. Sigthorsson’un sözleşmesini fesheden yönetim, Rodrigues’i alarak hücum gücünü artıracak.

İlk olarak oyuncuyla temas kuran ve anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, ardından PAOK’a resmi teklif yaptı. Yunan kulübüne yazı gönderilirken, 2.5 milyon Euro önerildi. PAOK ise oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 4 milyon Euro’yu talep etti. Fiyatı hemen yükselten Galatasaray, hafta içinde bu işe nokta koymak istiyor.

Hızıyla dikkat çekiyor

Yunan basınında transfer için ‘Yüzde 90 bitti’ yorumları yapılırken, Galatasaray taraftarları artık beklemeye başladı. Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.

Bonservisi üç farklı yerde

Garry Rodrigues’in bonservisi konusunda bir takım karışılıklar var. Her ne kadar kulüpler düzeyinde anlaşma yakın gözükse de, oyuncuyla ilgili hem menaceri hem de bir başka şirket, hak sahibi.

Kısacası daha çok Brezilyalı futbolcularda olduğu gibi Rodrigues’in bonservisi 3 farklı yerde bulunuyor. Ancak en büyük payın PAOK’ta bulunduğu öğrenildi. Oyuncunun Galatasaray’a ısrarlı şekilde gelmek istemesi de Aslan’ın elini kuvvetlendiriyor.

PAOK taraftarı ayaklandı​

Galatasaray’ın teklifi sonrası kesin olarak ayrılık kararı veren Rodrigues, Yunanistan’ı karıştırdı. PAOK taraftar sitesinde bir yazı yazılırken, kulübe “Rodrigues’i satmak suçtur” mesajı gönderildi. Yazıda PAOK yönetimi sert bir dille eleştirildi ve “PAOK eğer şampiyonluklar yaşamak, başarılar elde etmek isteyen bir yönetime sahipse Rodrigues’i satmaz. Kulübü bulunduğu zor durumu öne sürüp fark yaratabilecek oyuncuları satarak kurtaramazsınız!” denildi.

600 bin Euro alıyor

PAOK’un en önemli futbolcusu olarak gösterilen ve hem attığı goller hem de yaptığı asistlerle dikkat çeken Garry Rodrigues, Yunan kulübünde yıllık 600 bin Euro kazanıyor. Galatasaray’ın ise oyuncuya yaklaşık 1.5 milyon Euro’luk bir rakam önerdiği iddia edildi. Şu anda kazandığının yaklaşık 3 katı değerindeki bu teklif sonrası Rodrigues’in ‘evet’ dediği öğrenildi.

Başkanlar bir araya gelecek

İki kulübün başkanının yarın bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor.