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Galatasaray farka gitti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.


25 Aralık 2016 20:59


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 5-1 sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 30. dakikada Nigel De Jong, 45. dakikada Gassama kendi kalesine, 51. dakikada Wesley Sneijder, 55. dakikada Eren Derdiyok ve 80. dakikada Josue kaydetti.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının 5-1 tamamlanmasının ardından Galatasaray puanını 33'e çıkardı ve lider Başakşehir ile aradaki 3'e indirdi. Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor'da Erhan Kartal, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Riekerink'ten tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda, geçen haftaya göre tek değişiklik oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları Osmanlıspor müsabakasının başlangıç kadrosunda tek değişikliğe giderken, bu da mecburiyetten kaynaklandı.

Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve bu maçta ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine, Semih Kaya başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Kolbeinn Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski de kadroda bulunmadı.

İki takım resmi bir maçta ilk kez karşılaştı

Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, bir ilk olarak tarihe geçti.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk resmi müsabaka olma özelliği taşıdı. Daha önce Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, 2012-2013 sezonunun devre arasında, Alanya'daki bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi.

Tribünler boş kaldı

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi az oldu.

Türk Telekom Arena'da tribünlerin büyük bölümünün boş olması dikkati çekti.

Konuk ekip seyircisi için ayrılan bölümde yaklaşık 200 taraftar yer alırken, bu taraftarlar tribünde büyük boyutta bir Türk bayrağı açtı.

Aytemiz Alanyaspor, golcüsünden yoksun

Aytemiz Alanyaspor, sarı-kırmızılı rakibi karşısında, takımın en golcü isminden yoksun olarak sahaya çıktı.

Attığı 5 golle Aytemiz Alanyaspor'un en skorer ismi olan Brezilyalı Vagner Love, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Konuk ekipte ayrıca, Deniz Vural, Isaac Sackey, Donald Guerrier, Kenneth Omerou ve İsmail Aissati de sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi.

Öte yandan, müsabaka öncesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Seremoninin ardından Galatasaray taraftarları, iki takımı birden tribüne çağırıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: galatasaray, alanyaspor



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