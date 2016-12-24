24 Aralık 2016, Cumartesi
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Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak?

Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Douglao'nun adı Galatasaray ile anılıyor.


24 Aralık 2016 01:47


Serdar Aziz'in sakatlanması ve Koray'ın da devre arası kampına yetişemeyecek olması nedeniyle iki stoper transferi birden yapması gündeme gelen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Douglao...

Türkiye Ligi'ni tanıması, yedek kalması durumunda sıkıntı çıkarmaması ve düşük maliyeti nedeniyle Brezilyalı stoperle 6 aylığına sözleşme imzalanması fikri ortaya atıldı.

Akhisar Belediyespor'da Brezilyalı savunma oyuncusu Douglao ile yollar 13 Aralık'ta resmen ayrılmıştı. Douglao Süper Lig'de toplam 60 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Tolunay Kafkas'ın gelişi ile çıkışa geçen Yeşil Siyahlı takımda, tecrübeli hoca savunmada Serdar Kesimal'a daha fazla şans veriyor.

Etiket: Son dakika transfer haberleri, Galatasaray, Douglao haberleri



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