07 Ocak 2017, Cumartesi
> Galatasaray > Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor

Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor

Galatasaray, Genoa'nın Arjantinli stoperi Ezequiel Munoz'u transfer etmek için görüşmeler yapıyor.


07 Ocak 2017 00:12

Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün, Aralık başında Genoa Başkanı Enrico Preziosi'nin oğlu Fabrizio ile Londra'da bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede Sinan Gümüüş-Ezequiel Munoz takası gündeme gelmişti. Salı akşamı Ergün bu kez Munoz'un menajeri Fernando Cosentino ile bir araya geldi. Torino'nun da istediği Arjantinli stoper için Genoa Başkanı Enrico Preziosi'nin 6 milyon euro civarında bir rakam istediği bildirildi.

Torino'nun da 26 yaşındaki stoperle ilgilendiği belirtilirken kulüp başkanı Enrico Preziosi'nin oyuncusunu satmayı düşünmediği ancak tekliflere göre kararını değiştirebileceği ifade edildi.

Ezequiel Munoz kimdir?

26 yaşındaki Arjantinli stoper 2015 yılından beri Genoa forması giyiyor. Daha önce Sampdoria, Paermo, Boca Juniors takımlarında da forma giyen Munoz, bu sezon takımıyla 13 maça çıktı ve golü yok. 2010 yılında Boca Juniors'tan 5 milyon euro karşılığında Palermo'ya transfer olan oyuncu, 5 yılın ardından 2015 yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmadan Genoa'ya transfer oldu. 

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: Ezequiel Munoz haberleri, son dakika transfer haberleri Galatasaray, Galatasaray haberleri


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro

Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro

Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu

Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu

Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor

Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor

Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor?

Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor?


İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası
Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor
Galatasaray'dan Harold Preciado'ya sürpriz teklif
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Galatasaray’dan Eray İşcan açıklaması

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Trabzonspor’dan Konate atağı


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi - Beşiktaş, Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HN...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
Aatıf'ın transferi an meselesi Aatıf'ın transferi an meselesi - Trabzonspor Martin Caceres transferi gerçekleşti.
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...