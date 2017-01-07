Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor

07 Ocak 2017 00:12

Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün, Aralık başında Genoa Başkanı Enrico Preziosi'nin oğlu Fabrizio ile Londra'da bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede Sinan Gümüüş-Ezequiel Munoz takası gündeme gelmişti. Salı akşamı Ergün bu kez Munoz'un menajeri Fernando Cosentino ile bir araya geldi. Torino'nun da istediği Arjantinli stoper için Genoa Başkanı Enrico Preziosi'nin 6 milyon euro civarında bir rakam istediği bildirildi.

Torino'nun da 26 yaşındaki stoperle ilgilendiği belirtilirken kulüp başkanı Enrico Preziosi'nin oyuncusunu satmayı düşünmediği ancak tekliflere göre kararını değiştirebileceği ifade edildi.

Ezequiel Munoz kimdir?

26 yaşındaki Arjantinli stoper 2015 yılından beri Genoa forması giyiyor. Daha önce Sampdoria, Paermo, Boca Juniors takımlarında da forma giyen Munoz, bu sezon takımıyla 13 maça çıktı ve golü yok. 2010 yılında Boca Juniors'tan 5 milyon euro karşılığında Palermo'ya transfer olan oyuncu, 5 yılın ardından 2015 yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmadan Genoa'ya transfer oldu.