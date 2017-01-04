Galatasaray, Antalya'ya geldi

Antalya Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Daha sonra otobüsle kamp yapacakları Belek Turizm Merkezi'ndeki otele hareket eden Galatasaraylı oyuncuların, buradaki ilk antrenmanını akşam yapacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.
Galatasaray'ın Belek kampının 8 Ocak 2016 tarihine kadar sürmesi planlanıyor.