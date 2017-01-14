Galatasaray altın buldu

14 Ocak 2017 20:59

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor'un konuğu oldu.

Galatasaray, Atiker Konyaspor'u 51. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'da ikinci yarı oyuna giren yeni transfer Garry Rodrigues, Sabri'nin attığı golün asistini yaptı.

Atiker Konyaspor, 71. dakikada Ali Çamdalı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Galatasaray almış olduğu bu galibiyetin ardından ligde puanını 36'ya çıkarttı. Atiker Konyaspor ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, Karabükspor'a konuk olurken, Atiker Konyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Carole’nin ortaladığı topa ceza sahası içinde iyi yükselen Josue’nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

8. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu’nun ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Skubic’in kafayla indirdiği pasında penaltı noktasına inen top Bajic’in vuruşunda az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Deni Milosevic'in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Nejc Skubic’in pasında Rijad Bajic'in müdahalesi yetersiz kalınca sarı kırmızılı savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Mehmut Uslu’nun ceza sahasına içine gönderdiği topla arka direkte boş durumda buluşan Skubic’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

51. dakikada Rodrigues’in sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topla arka direkte buluşan Sabri’nin vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı’dan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Sabri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

57. dakikada Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Sabri'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Ali Çamdalı’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Skubic’in vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çıktı.

76. dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayının hemen solundan şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

77. dakikada Ali Çamdalı hakeme itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

86. dakikada Martin Linnes’in sağ taraftan taşıdığı topla sıfıra kadar indikten sonra ceza sahasına ortasında Sabri’nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Mehmet Uslu x (Volkan Fındıklı dk. 77 x), Ali Turan x (Hadziahmetovic dk. 69 x), Jagos Vukovic x, Nejc Skubic xx Jens Jonsson x, Ömer Ali x, Ali Çamdalı x, Deni Milosevic x, Dimitar Rangelov x (Fofana dk. 69 x), Riad Bajic x

Yedekler: Kaya Tarakçı, Can Demir, Halil İbrahim, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Martin Linnes xx, Hakan Balta xx, Semih Kaya xx, Lionel Carole xx, Selçuk İnan xx, Sabri Sarıoğlu xxx, Nigel de Jong xx, Josue xx (Rodrigues dk. 46 xx), Wesley Sneijder xx (Ahmet Çalık dk. 90 ?), Eren Derdiyok x (Podolski dk. 83 ?)

Yedekler: Batuhan, Berk İsmail, Kerem Çalışkan, Birhan Vatansever

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Kırmızı kart: Ali Çamdalı (dk. 77) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ali Turan, Fofana (Konyaspor), Sneijder (Galatasaray)